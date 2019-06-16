وفاة رئيس وزراء الصين الأسبق لي بينج عن عمر يناهز 90 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء الصين الأسبق لي بينج توفى اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان بينج قد تولى رئاسة وزراء الصين في الفترة من 1988 حتى 1998.

ويعد لي من أبرز قادة القمع الدموي للحركة المطالبة بالديمقراطية الذي جرى في الرابع من يونيو 1989.

وعقب أن شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عقد، تولى منصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الفترة من 1998 و 2003.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" بأن بينج توفى مساء أمس الاثنين في بكين بسبب مرضه.

وقالت شينخوا إنه كرس حياته لخدمة البلاد والكفاح من أجل الشيوعية.

وكان بينج قد درس الهندسة في موسكو في الفترة من 1948 حتى 1954. وعقب عودته عمل لفترة طويلة في قطاع الطاقة، وأصبح وزيرا للكهرباء عام 1981، ثم نائبا لرئيس الوزراء عام 1983.

وفي عام 1987، أصبح واحدا من الأعضاء الخمسة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وتولى منصب رئيس الوزراء رسميا عام 1988.