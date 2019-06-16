ترامب يهدد جواتيمالا بفرض رسوم جمركية بسبب اتفاق الهجرة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جواتيمالا بفرض تعريفات جمركية، مشيرًا إلى عدم الاتفاق بشأن تصنيف جواتيمالا كدولة ثالثة آمنة للمهاجرين لطلب اللجوء.

وخططت الولايات المتحدة وجواتيمالا لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إعلان جواتيمالا دولة ثالثة آمنة للمهاجرين لطلب اللجوء، بدلًا من استمرار السفر إلى الولايات المتحدة، ولكن محكمة قررت أنه لا يمكن لرئيس جواتيمالا جيمي موراليس الموافقة على الاتفاق دون إقرار برلمان البلاد.

وغرد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلًا: "جواتيمالا، التي تنظم قوافل وترسل عددا كبيرا من الناس، بعضهم لديه سجل إجرامي، إلى الولايات المتحدة، قررت نقض اتفاقها معنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي ان إدراة الرئيس ترامب تنظر الأن في فرض رسوم جمركية أو رسوم على التحويلات" أو كل ما سبق".

ومن غير الواضح بالضبط كيف يمكن تنفيذ ذلك فعليا.