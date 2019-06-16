العثور على مقبرة جماعية جنوب غربي العراق

كشفت مؤسسة الشهداء العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح مقبرة جماعية تضم رفات 70 من النساء والأطفال من المواطنين الأكراد في أحد المناطق التابعة لمحافظة المثنى 350 كم جنوب غربي بغداد.

وذكر بيان للمؤسسة أن "المقبرة التي تم الكشف عنها تضم 70 من النساء والأطفال الأكراد بأعمار تتراوح بين سنه و40 عامًا تم إعدامهم رميًا بالرصاص في منطقة الشيخية ببادية السماوة في محافظة المثنى جنوب غربي العراق".

وأوضح البيان أن الاستعدادات تجري لفتح مقبرتين أخريين بعد الحصول على الموافقات القانونية.

وبحسب مصادر في محافظة المثنى فإن الرفات التي تم العثور عليها تعود لمواطنين أكراد تم قتلهم خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي.