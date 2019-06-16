رئيسة تايوان تطلب إجراء تحقيق في فضيحة متعلقة بالتخليص الجمركي

أمرت رئيسة تايوان، تساي إنج-ون، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق في فضيحة متعلقة بسوء استخدام جهاز الأمن القومي للتخليص الجمركي المميز.

وجاء قرار تساي بعد يوم واحد من قيام المحققين بإلقاء القبض على بعض عملاء جهاز الأمن القومي، بسبب مزاعم تهريب 9800 علبة من السجائر، بقيمة حوالي 6 ملايين دولار تايواني (193 ألف دولار أمريكي)، إلى البلاد، تحت غطاء عودة تساي من زيارتها الرسمية إلى حلفائها في منطقة الكاريبي.

وقد استقال رئيس جهاز الأمن القومي، بينج شينج-شو، بصورة فورية مساء أمس الاثنين. وجرى اليوم الثلاثاء احتجاز اثنين من عملاء جهاز الأمن الوطني، بعد استجواب طويل، على خلفية مسألة تهريب السجائر.

وأصدرت تساي تعليماتها اليوم الثلاثاء للجهات الحكومية ذات الصلة، لمساعدة التحقيق القضائي في القضية. كما طلبت تقييم ما إذا كان قد تم استخدام التخليص الجمركي المميز بصورة سيئة.

وقالت تساي إنه يجب في المستقبل على المسؤولين الحكوميين والوفد المرافق للرئيس بعد عودتهم من الزيارات الخارجية، أن يخضعوا للتخليص الجمركي المعتاد، إلا في الحالات التي تتعلق بمسائل الأمن القومي الحساسة.