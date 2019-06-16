مقتل ناشطة روسية مدافعة عن حقوق المثليين في سان بطرسبرج

أكدت الشرطة الروسية أن الناشطة الروسية في مجال حقوق المثليين يلينا جريجوريفا، لقيت حتفها بعد تعرضها للطعن عدة مرات في سان بطرسبرج، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الثلاثاء.

ولم يتم الكشف بشكل فوري عن المزيد من تفاصيل الحادث.

وأفادت بوابة سانت بطرسبرج الإلكترونية بأن الناشطة (41 عامًا)، التي عثر على جثتها أمس الأول الأحد في المدينة الواقعة شمال غربي البلاد ، تعرضت للخنق أيضًا.

وقالت الشرطة إن جريجوريفا ، الناشطة في مجال حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ، وكذلك حقوق الإنسان العامة ، تلقت تهديدات متعددة، أبلغت عنها جهات التحقيق.

وانتقد ناشط آخر يدعى دينار إدريسوف ضعف جهود الشرطة لحماية جريجوريفا.

وكتب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الاثنين: "الدولة الروسية كانت ملزمة بضمان حقها في الحياة."، مضيفا أنه لم يكن هناك أي "رد فعل ملحوظ" من قبل قوات إنفاذ القانون لتلك المخاوف.

وأدان نشطاء حقوق الإنسان الحدوث المتكرر المنتظم للهجمات الوحشية ضد المثليين جنسياً في روسيا ، حيث لا يواجه مرتكبوها في أغلب الأحيان أي تبعات.