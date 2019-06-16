المبعوث الأممي لليمن: النزاع قابل للحل واتفاق ستوكهولم أساسي

أكد مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، أنه على قناعة بان النزاع فى اليمن قابل للحل، وأن اتفاق ستوكهولم أساسي للحل.

ولفت المبعوث الأممي -فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء في جنيف- إلى أن الاطراف المتحاربة فى اليمن والمجتمع الدولي يدعمان هذا الاتفاق، وأن اتفاق ستوكهولم هو البوابة نحو مفاوضات الحل السياسي.

وأوضح أن التوافق الدبلوماسي في المنطقة في صالح اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه فى العاصمة السويدية في ديسمبر الماضي، وقال إن الأطراف المتنازعة في اليمن مازالت تؤكد التزامها بأنها تريد حلا سياسيا للنزاع، وإنه لن يكون هناك حل عسكري للنزاع.

وشدد على أن تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش الأخيرة بأنه يجب التوصل إلى سلام في اليمن، وأن الحرب ستتوقف هذا العام تصريحات مهمة ويجب البناء عليها لدفع عملية السلام للأمام.