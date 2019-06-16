ماكدونالدز تعتذر للإيطاليين بعد نشرها إعلانات مستوحاة من المافيا

أبدى فرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة في النمسا أسفه، واعتذر للإيطاليين اليوم الاثنين عن قيامه بحملة إعلانات مستوحاة من المافيا تسببت في إغضاب وزير الداخلية ماتيو سالفيني.



وتضمن المنشور إعلانا عن منتجات جديدة مستوحاة من إيطاليا مع صورة لقطعة هامبورجر وشعار "من أجل مونشيوسي حقيقيين" وهي مسرحية عالمية حول المافيا، أعضاء عشائر الجريمة الايطالية.



وقال متحدث باسم الشركة في بيان "لم نقصد الإساءة لأحد بأي شكل، ونحن نعتذر بصدق لأي أحد يشعر أنه تم الإساءة إليه"، مضيفًا أن الهدف من الإعلان كان هو المزاح.



لكن سالفيني لم ير ثمة مزاح في الاعلان عندما اشتكى من الشعار أمس الأحد.



وكتب الوزير الشعبوي اليميني المتطرف ونائب رئيس الوزراء في تغريدة له مع الصورة المنشورة في الاعلان "هل جميع الايطاليين عصابات مافيا؟كم هو محزن...". وكتب سالفيني خطأ أن حملة الاعلانات جرت في ألمانيا بدلا من النمسا.



يذكر أن سالفيني أشاد بالشرطة الشهر الماضي لقيامها بحملة كبرى ضد جماعة كامورا تم خلالها القبض على أكثر من 120 شخصا يشتبه أنهم من المافيا وكذلك مصادرة 152 عقارا تابعا لهم و101 سيارة و92 دراجة بخارية وسفينة واحدة.