المطاردة الأسهل: سيارة تحمل مخدرات تصطدم بسيارتي شرطة في أستراليا

شهدت شرطة مدينة سيدني الأسترالية واحدة من أسهل مطاردات مهربي المخدرات، وذلك بعد اصطدام سيارة فان تحمل كميات من مخدر الميثيل أمفيتامين، تصل قيمتها إلى مئتي مليون دولار (140 مليون دولار أمريكي)، بسيارتي شرطة كانتا متوقفتين أمام مركز للشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة جلين باكر للصحفيين اليوم الثلاثاء في سيدني :"قد تكون هذه واحدة من أسهل مطاردات المخدرات التي قامت بها شرطة نيو ساوث ويلز".

وأضاف: "هذا الرجل كان يومه سيئا جدا جدا بالتأكيد. الاصطدام بمركبة للشرطة بسيارة تحمل هذه الكمية من المخدرات أمر لم نسمع عنه من قبل- إنه حدث استثنائي".

ووقع الحادث أمس خارج مركز شرطة إيستوود شمال غربي سيدني. وقد تمكن ضابط شرطة من توقيف السيارة بعد الحادث بساعة في ضاحية "رايد" القريبة.

وقاد تفتيش السيارة إلى الكشف عن 13 صندوقا بها 273 كيلوجرام من مخدر الميثيل أمفيتامين، المعروف باسم "آيس" (الثلج)، التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 200 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز.

وجرى توجيه اتهامات لسائق السيارة الفان 28 عاما، تتعلق بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بغرض الإتجار وبالقيادة المتهورة.