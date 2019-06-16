تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، من القبض على المتهمين في واقعة مقتل مزارع في خصومة ثأرية بأسوان عمرها 25 سنة.

وكان إخطار وصل إلى مدير أمن أسوان، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعي "حمادة.ز" 45 سنة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الشاب بطلق ناري؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو.

وبالتحري تبين أن المزارع تعرض للقتل على خلفية خصومة ثأرية عمرها 25 سنة، وقام عدد من أفراد العائلة المتخاصمة من عائلة القدر بقرية سبيل النظارة بالتربص له وإطلاق النيران علية حتى وقع قتيلًا.

وبعد 5 أيام من الواقعة تمكنت قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة النقيبين أحمد مسعد و نادر منصور، اليوم الثلاثاء، من القبض على اثنين من أفراد عائلة القدر من المتورطين في واقعة القتل.

ويذكر أن مشاجرة وقعت منذ 25 سنة بين أفراد عائلة زيدان وعائلة القدر بقرية سبيل النظارة للخلاف علي الزراعات، قٌتل فيها "شعبان.أ" من عائلة القدر، وتم القبض على الجناة والحكم عليهم بالسجن.