قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن المجلس العسكري أكثر من يسعى نحو البحث عن الحقائق.

وأضاف خلال كلمة، ألقاها اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيكشف عن الحقائق التي توصل إليها، عندما يحين الوقت المناسب، كي يأخذ كل شخص حقه، معقبًا: "من الأفضل أن نتحد كي نفرق العدو من الصديق".

وتابع: "نحن لا نكتفي بالكلام، لأن الكلام لن يحل أي مشكلة، وإنما نتخطاه إلى الفعل، فنسعى لتحقيق سلام، ومصالحة وعدالة بشكل حقيقي على أرض الواقع".

ولفت إلى ضرورة العمل على تحقيق المدنية كما ينبغي، وعدم الاكتفاء بترديد الشعارات، حتى لا يتم استغلالها من قبل البعض.