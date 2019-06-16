محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019، وبلغت نسبة النجاح 82,8%، لتصل النسبة العامة لنتائج امتحانات الدورين الأول والثاني إلى 95,7 %.

ومن جانبه قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 7595 طالبًا وطالبة حضر منهم 6793 طالبًا وطالبة ، فيما نجح منهم 5630 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، لافتًا إلى أن إجمالي المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في الدورين الأول والثاني 26 ألفًا و478 طالبًا وطالبة، نجح منهم 24 ألفًا و594 طالبًا وطالبة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد والتجهيز لأداء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، وخاصة تأمين مركز توزيع الأسئلة ، بجانب إعداد لجان الامتحانات بالمدارس لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب ودعمها بكافة وسائل التهوية والتبريد والإنارة، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات للمراقبين .

وكلف مسئولي التعليم بالاستعداد من الآن للعام الدراسي الجديد، الذي سيشهد افتتاح 14 مدرسة جديدة موزعة بمختلف مدن ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، منها 9 مدارس جاهزة تمامًا، فيما يجري إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى، بجانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ21 مدرسة بتكلفة تصل لحوالى 45 مليون جنيه، فضلًا عن العمل بالتوازي في إنشاء 31 مدرسة جديدة أخرى بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 250 مليون جنيه منها مدرستين للغات المتميزة بنصر النوبة ودراو.