برلمان فتح يدعو لإعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل

دعا المجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إلى إعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل.

وقال المجلس الثوري (برلمان فتح) ، في بيان عقب دورة اجتماعات له في رام الله منذ يوم السبت الماضي، إن الحكومة الاسرائيلية "قامت بشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".

وأضاف أن "كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا".

وأكد المجلس أن "مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال، وبالتالي فإن فتح تؤكد انخراطها الكامل وبكافة أطرها في المقاومة الشعبية وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال".

وشدد على أنه "لن يتم التعامل مع الإدارة الأمريكية إلّا على قاعدة الشرعية الدولية ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولا بديل عن حل يجسد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

وجدد "الرفض المطلق لكل الإجراءات والقرارات الأمريكية ضد حقوقنا وقدسنا ولاجئينا، والمضي بالتحرك الحثيث وعلى المستويات كافة، لوأد هذه الإجراءات الظالمة المخالفة للقانون الدولي والتي تقوضّ فرص السلام العادل في المنطقة".

وقال المجلس الثوري لفتح إن مدينة القدس "تبقى عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها".

وحث على "إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها، بما في ذلك توحيد القرار الإداري والمالي وإعادة تفعيل أمانة القدس، وتفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية فيها، وضرورة التصدي الحازم لتسريب العقارات الخاصة والكنسية وعقاب رادع لمن يسربها".

وعبر المجلس الثوري عن استعداد حركة فتح للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 12 أكتوبر 2017 لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وأكد على السعي إلى "شراكة وطنية حقيقية مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على قاعدة وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية".