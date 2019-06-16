تستضيف ألمانيا للمرة الأولي أبرز ملتقيات حوار الأديان العالمية ، بمدينة لينداو الألمانية على بحيرة كونستانس ( بحيرة بودِن) جنوبي البلاد ، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس المقبل، بحضور 900 مشارك من أكثر من مئة دولة يمثلون 17 ديانة، بهدف تعزيز الحوار والعمل من أجل السلام.

ويعد الملتقى هو التجمع العالمي العاشر لمنظمة "أديان من أجل السلام" التي أنشئت عام 1961، وتتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها وهى منظمة غير حكومية تعقد اجتماعاتها كل خمس سنوات تقريبا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها ألمانيا ملتقى حوال الأديان .