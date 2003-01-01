ولدت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز في 22 يوليو 1992، لأم إيطالية الأصل وأب من أصول مكسيكية، وأوضح التقرير المصور لقناة الغد الاخبارية، أن أول برنامج تلفزيوني ظهرت فيه جوميز هو بارني والأصدقاء.



وأضاف التقرير أن جوميز شاركت في 16 فيلمًا، وأول عمل سينمائي شاركت فيه كان عام 2003 وهو Spy Kids 3-D: Game Over، ومثلت جوميز في العديد من الأفلام الأخرى مثل Getaway 2015.



وأشار التقرير أنها عملت في الإنتاج وأشهر أعمالها مسلسل 13Reasons Why، كما شاركت جوميز في الأداء الصوتي لأفلام عديدة مثل Hotel Transylvania - 2012.



وأوضح التقرير أن سيلينا أصدرت 3 ألبومات غنائية والعديد من الأغاني المنفردة، وبالرغم من شهرتها الغنائية إلا أن جوميز لم تترشح مطلقا لجوائز جرامي.



وأشار التقرير إلى أن أشهر علاقات جوميز العاطفية كانت مع جاستن بيبر، ومر الطرفان بالعديد من الأزمات حتى انفصالهم في الناهية، واختيرت جوميز كسفيرة لليونيسيف بسبب أعملها الخيرية مع الأطفال.



