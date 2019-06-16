بيراميدز يوجه الشكر لحسام البدري

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز خالص شكره لحسام البدري على الفترة التي فضاها كرئيس لإدارة الكرة في النادي.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، : " وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز، خالص تقديره واعتزازه بحسام البدري على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي".

وأضاف النادي أن الفترة التي قضاها أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنيًا التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته لرغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني".

وأوضح النادي أنه تفهم طلب البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرا وكان سببا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبه بين كبار الكرة المصرية.