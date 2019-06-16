توقف حركة الطيران بمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه لقصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس عن توقف الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه لقصف بقذائف مساء أمس الاثنين.



جاء ذلك في صفحة ادارة المطار على موقع فيسبوك.



وقالت إنه تم إنزال ركاب رحلتي الخطوط الجوية الأفريقية القاصدتين مطاري برج العرب بالاسكندرية بعد تزامن اقلاعهما للصالة الدولية مع القضف وتوجيه رحلتي الخطوط الجوية الليبية والأجنحة الليبية القادمتين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار مصراتة الدولي.



ولم تحدد إدارة المطار الجهة التي قصفت المطار.



يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي شن في الرابع من شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية".



من جانبها، دفعت حكومة الوفاق، المدعومة دوليا،بقوات للتصدي للهجوم.