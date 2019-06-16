الاحتلال الإسرائيلي يبعد «مرابطة» مقدسية عن المسجد الأقصى 15 يوما

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسية عايدة الصيداوي عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، بتهمة توزيع حلوى على روح شهيد مقدسي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصيداوي من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى ليلة أول أمس، وسلمتها استدعاء للتحقيق معها أمس الاثنين.

وذكرت الصيداوي اليوم أنها توجهت لمركز اعتقال وتحقيق "القشلة" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بناء على أمر الاستدعاء، وبعد الانتظار خارج المركز ساعة ونصف، طلبوا منها العودة في الساعة الثانية بعد الظهر، وبعد توجهها مرة أخرى إلى مركز التحقيق سلمها المحقق قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى 15 يوما، بعد أن وجهت ضدها تهمة توزيع الحلوى عند مصلى باب الرحمة بالمسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، مواطنا مقدسيا من منزله ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحولته إلى مركز تابع لها في المدينة للتحقيق معه.

من جهة ثانية، مدد الاحتلال اعتقال شابين من سكان البلدة القديمة بمدينة القدس، ليوم الخميس القادم، علما بأن الاحتلال اعتقلهما ليلة أول من أمس.

كما مدد اعتقال 3 أشقاء من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ليوم غد، علما بأن الاحتلال اعتقلهم يوم /الجمعة/ الماضي من مكان عملهم في منطقة أبو غنيم جنوب القدس المحتلة.

في سياق آخر، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بإصابة الشاب فؤاد الرجبي بعد اعتداء المستوطنين عليه ليلة أمس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح شهود عيان من سكان الحي، أن المستوطنين في البؤر الاستيطانية في الحي اعتدوا على المواطنين بعد منعهم من الاستيلاء على قطعة أرض بالحي، بهدف تحويلها إلى موقف لمركباتهم.