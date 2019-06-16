بوريس جونسون يتعهد في خطاب الفوز بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعهد بوريس جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بإتمام تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.

وأشاد جونسون برئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، التي من المقرر أن يخلفها يوم غد، وتحدث عن "الخدمة الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد و"شغفها وتصميمها" في السياسة.

وأضاف: "سننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ... بروح جديدة من الحماس".

وقال: "اعتقد أننا نعرف أننا نستطيع القيام بهذا وأن شعب هذه الدولة يثق فينا للقيام بذلك".

وشدد :"الحملة انتهت وبدأ العمل".

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.