نائب وزير الخارجية السوري يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، دعم بلاده للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن إدانته لسياسة هدم المنازل التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وشدد المقداد خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ وفدا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد رئيس الدائرة العربية والوطنية في اللجنة، على دعم سوريا شعبا وقيادة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في تقرير مصيره خاصة في ظل المحاولات الحثيثة من بعض الدول لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية /سانا/.

وأدان المقداد سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في إطار تنفيذ مخططاتها، معتبرا أن ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الأعمال الإجرامية، مشددا على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات.

وأكد نائب وزير الخارجية السوري أن نضال الشعب السوري ضد الإرهاب ونضال الشعب الفلسطيني ضد المخططات والاعتداءات الإسرائيلية هو نضال واحد يخدم أهداف الأمة العربية في مواجهة التحديات المصيرية.

بدوره، أكد الأحمد أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه في وجه المخططات التي تسعى إلى تصفية قضيته، مؤكدا أن الحرب الإرهابية التي تستهدف سوريا هى جزء من المؤامرة ضد فلسطين وشعبها، مشير إلى أن سوريا كانت وما زالت تساند وتناصر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معربا عن تمنياته بأن تتعافى سوريا في أقرب وقت من الإرهاب لأنه سيصب دون شك في مصلحة القضية الفلسطينية أيضا.