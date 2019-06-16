

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن المجلس ليس ضد المدنية، وليس ضد أفكار الشباب.

وأضاف خلال كلمة، ألقاها اليوم الثلاثاء: "لسنا ضد المدنية أو ضد الشباب، هذا الكلام غير صحيح"، مشيرًا إلى أن القوات المنتشرة في الشوارع لتأمينها منذ نحو 7 أشهر، ليست في نزهة، معقبًا: "هل هو قاعد نزهة ولا عنده قضية؟ لا تظلموا الناس أكثر من اللازم".

وتابع: "الناس دول قاعدين حاميينك أنت، أنت بتقول مدنية، وهما قاعدين عشان المدنية، ما في حاجة تخليه قاعد في الشوارع، ما مقطوع من شجرة هو، عنده البيت والأهل، لكن قاعد حاميك أنت".