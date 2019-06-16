حماس: المقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن "المقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران".

ونقلت كالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية اليوم الثلاثاء عن العاروري قوله خلال لقائه في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، إن "أي عمل عدائي ضد إيران هو بالفعل عمل عدائي ضد فلسطين ومسار المقاومة، والمقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران".

وأشار إلى أن "الأعمال العدائية الأمريكية والصهيونية مع الجمهورية الإسلامية واستخدام وسائل العقوبات والتهديدات لم تكن قادرة على تقويض تصميم إيران على دعم فلسطين".

وعبر صالح العاروري عن امتنانه لاستمرار الدعم الايراني "لمقاومة" الشعب الفلسطيني ، مؤكدا تضامن حماس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الأدميرال علي شمخاني أن المخططات المزيفة التي تتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني لن تؤتي ثمارها أبدا ، قائلا إن "استراتيجية الجمهورية الاسلامية مبنية على دعم المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني".

وأشار شمخاني إلى أن "المبدأ الأساسي في دعم القضية الفلسطينية مستوحى من الثورة الاسلامية وسوف يستمر الدعم حتى النصر الكامل ضد المحتلين قتلة الأطفال".

ووصف شمخاني الخطة المسماة بـ "صفقة القرن" بأنها صفقة فاشلة ولا يمكن تطبيقها, مضيفًا أنه "إلى جانب نمو وتطور فصائل المقاومة وتوسيع دورها في التطورات المهمة في المنطقة، فإن الكيان الصهيوني ومؤيديه في ظروف هشة والى زوال والخطط المزيفة التي تتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني لن تؤتي ثمارها أبداً".

وأشاد شمخاني بـ"صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد المحتلين وضرورة المواجهة المستمرة للسياسات القمعية للكيان الصهيوني ضد المسلمين, قائلاً :"اليوم، أنصار فلسطين في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن السبيل الوحيد لكسب حق الشعب هو الاعتماد على إرادة الشعب والمقاومة الإسلامية".