مظاهرات حاشدة في بورتوريكو للمطالبة باستقالة حاكم الجزيرة

خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع اليوم الاثنين للمطالبة باستقالة حاكم جزيرة بورتوريكو الأمريكية ريكاردو روسيلو، في أعقاب فضيحة بسبب تصريحات أدلى بها في محادثة خاصة.



وكان المغني ريكي مارتن وملكة جمال العالم ماديسون أندرسون من بين المحتجين الذين أغلقوا طريقا سريعا في العاصمة سان خوان، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.



وأعلن روسيلو أمس الأحد إنه لن يترشح مجددا للانتخابات العام المقبل إلا أن هذا لم يضع حدا للاحتجاجات التي وصلت يومها العاشر.



وأغلقت العديد من المتاجر كما سمحت بعض الشركات لموظفيها بمغادرة العمل لبعض الوقت للمشاركة في الاحتجاجات، حسبما قالت صحيفة "ال نويفو" اليومية.



وفي البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قيادة بورتوريكو "فاسدة وعديمة الكفاءة" وأنه هو "أفضل شيء على الإطلاق حدث" للإقليم الأمريكي.



كما وصف ترامب كارمن يولين كروز حاكمة العاصمة سان خوان بأنها "بشعة"



وأضاف الرئيس أنه يعتقد أن لديه "فهما حقيقيا" لبورتوريكو وأن حكومة الولايات المتحدة قامت بعمل رائع هناك. وأشار إلى مسابقة ملكة جمال العالم التي كان مسؤولا عنها وقال إن 100 بالمئة من الجزيرة شاهدوها.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "أنا أفضل شيء حدث لبورتوريكو على الإطلاق".



وأضاف أن قادة الجزيرة "بعثروا وضيعوا وسرقوا" مليارات الدولارات من أموال الإغاثة من الكوارث التي خصصها المشرعون الأمريكيون لبورتوريكو.



يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أمريكية.