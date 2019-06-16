عاهل الأردن يهنئ سلطان عمان بيوم النهضة

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان؛ وذلك بمناسبة يوم النهضة.

وأعرب الملك عبدالله، خلال البرقية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم الثلاثاء، عن تمنياته للسلطان قابوس بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتحتفل سلطنة عمان، اليوم بالذكرى الـ 49 لـ (يوم النهضة) الذي شكل ‏علامة تاريخية فارقة، انطلقت معها عمان، دولةً وشعباً ومجتمعاً، إلى بناء دولة قادرة ‏على تحقيق التقدم والرخاء لأبنائها، ومواكبة التطور الإنساني من حولها، إذ يمثل هذا اليوم ذكرى تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في 23 يوليو 1970.