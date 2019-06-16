مدير مستشفى بنى سويف الجامعى : تم البدا في عمل توسعات باستقبال طوارئ أالاطفال بالمستشفى

اكد الكدتور هشام عبد المنعم مدير غام مستشفى بنى سويف الجامعى, انه تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبناء على توجيهات يشهد قسم الطوارئ بالمستشفى زيادة كبيرة على طوارئ الأطفال الأمر الذي يحتاج عمل توسعات بالوحدة وإضافة مكان مخصص أخر بجانب الوحدة الموجودة حاليا

حيث تم المرور على قسم الطوارئ لمتابعة سير العمل داخل الوحدة والاطمئنان على الحالات الموجودة بالقسم وتواجد الأطباء والتمريض لسرعة إسعاف الحالات التي ترد إلى المستشفى .

حيث تم تخصيص بناء على تعليمات رئيس الجامعة بانشاء مكان جديد لطوارئ الأطفال لسهولة الكشف على الحالات وسرعة إسعاف الحالات التي ترد إلى طوارئ الأطفال وتوفر الطاقم الطبي الخاص بها حيث يحرص رئيس الجامعة على استيعاب قسم الطوارئ بالمستشفى جميع الحالات وسرعة علاجها.