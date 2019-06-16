إيطاليا: الاجتماع مع مسؤولي ألمانيا وفرنسا لمناقشة حصص المهاجرين كان فاشلا

وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الاجتماع "الذي أراد عقده مسؤولون ألمان وفرنسيون" وعقد أمس الاثنين في باريس لمناقشة توزيع المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر بـ"الفاشل".

وقال سالفيني اليميني إن المقولة التي يتم ترديدها ببساطة " هي أنه يتعين على إيطاليا الاستمرار في كونها معسكر الاجئين في أوروبا".

وتعارض الحكومة الشعبوية في روما مقترح رسو قوارب المهاجرين الذين تم إنقاذهم في إيطاليا أو مالطا، وأن يتم بعد ذلك توزيع ركاب القوارب في دول أوروبية أخرى.

وعلى النقيض، تريد الحكومة أن ترسو القوارب في موانئ أخرى أيضا، على سبيل المثال في فرنسا.

وقال سالفيني مساء أمس الاثنين ردا على انتقادات من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لم يكن حتى مشاركا في المشاورات غير الرسمية مع الشركاء الأوروبيين من وزراء الداخلية والخارجية، إن إيطاليا " واثقة من نفسها " ولن تتلقى أي أوامر.

وأضاف سالفيني: "إذا أراد ماكرون أن يتحدث عن المهاجرين، عليه أن يأتي إلى روما".

ويذكر أن ألمانيا وفرنسا حاولتا الأسبوع الماضي تدشين خطة مشتركة لتوزيع المهاجرين خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في هلسنكي.