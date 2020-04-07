هاني شنودة: ماسبيرو العمود الفقري لأي فنان

قال الموسيقار هاني شنودة، إن ماسبيرو العمود الفقري لأي فنان، معربًا عن امتنانه لبدء حظه في الحياة من ماسبيرو، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عامًا على التليفزيون المصري.

وأضاف خلال مقطع فيديو بثته فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أنه نفذ المقطوعة الموسيقية «لونجا 79»، قائلًا إن أحد المخرجين استعان بالمقطوعة ووضعها على تتر من أهم برامج ماسبيرو وهو «الكاميرا في الملعب».

وذكر أن المقطوعة نالت شهرة واسعة بين المواطنين بأنها موسيقى «الكاميرا في الملعب»، مشيرًا إلى سعادته بعد عرض حفل «غولدن جلوب» للمقطوعة أثناء تسلم الفنان المصري رامي مالك للجائزة.

وتابع: «من لا ينطر لماسبيرو ودوره مش واخد باله كويس، كان مدرسة لكل تخرج أو لم يدخل مدرسة، ماسبيرو ملئ بالكنوز وهو كنز مصر لأن الكنوز الحقيقية في الحفاظ على التراث الشعبي المصري».

واحتفلت الهيئة الوطنية للإعلام، أمس الثلاثاء، بمرور 60 عامًا على انطلاق أول بث تليفزيونى مصرى، والذى بدأ فى مساء يوم 21 يوليو 1960، وبدأ الإرسال باحتفالات ثورة يوليو.