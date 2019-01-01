ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لكن ارتفاعًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود مما حد من المكاسب.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأمريكي.

وارتفع خام برنت سبع سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 44.36 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو ما يوازي 0.2% إلى 41.98 دولار.

وظلت الأسعار تراوح مكانها تقريبا منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر هذا الأسبوع مدفوعة بأنباء متفائلة عن لقاح للوقاية من كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء وفقا لإحصاء من رويترز وهي المرة الأولى التي تعود فيها لتخطي تلك العتبة المقبضة منذ العاشر من يونيو.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعًا قدره 2.1 مليون برميل.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز، إن سوق النفط اتسمت بهدوء لافت رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة الولايات المتحدة والصين.

كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضًا.

ومن المرجح أن تحدد بيانات عن ثقة المستهلكين في أوروبا تصدر في وقت لاحق يوم مسار أسعار النفط.