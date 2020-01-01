رئيس جنوب إفريقيا يعلن إغلاق المدارس للحد من كورونا

أعلنت جنوب أفريقيا إغلاق المدارس، التي أعيد فتحها جزئيا في بداية يوليو، طوال الأسابيع الأربعة القادمة في ضوء العدد المتزايد من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الرئيس سيريل رامافوسا في خطاب للأمة، مساء اليوم الخميس، إن ذلك من شأنه تجنيب الطلاب والمعلمين خطر العدوى. وقد سبق ذلك مناقشات مكثفة مع ممثلي الآباء والمعلمين.

ومن المقرر أن يتم تمديد العام الدراسي الحالي.

وتم تسجيل 408052 حالة إصابة بكوفيد- 19 في جنوب إفريقيا حتى الآن، مما يعني أن البلاد سجلت حوالي نصف إجمالي الحالات في القارة.

وقال الرئيس: "وصلت بالفعل عاصفة فيروس كورونا إلى جنوب إفريقيا". ورغم أن البلاد تأتي في المركز الخامس لأكبر عدد من الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى الآن، إلا أنها سجلت أحد أدنى معدلات الوفيات بواقع نحو 6000 حالة وفاة.