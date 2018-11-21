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أظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الوزارة في بيان لها،ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بالمملكة إلى 260394 حالة مؤكدة، بزيادة 2238 إصابة عن المسجلة أمس.

وأشارت إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 2635 حالة.

وذكرت أنه تم تسجيل 3092 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 213490 حالة (82% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 44269 حالة، منها 2170 حالة حرجة.

وتم إجراء 57372 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن كورونا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 9ر2 مليون .

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الهفوف التي سجلت 147 إصابة، تلتها الرياض 143 إصابة، ثم المبرز 129 إصابة، ومكة المكرمة 119 إصابة.