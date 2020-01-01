سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا يواجه المحاكمة بتهم التحرش الجنسي

قال مكتب الادعاء العام في باريس اليوم الخميس، إن السفير البابوي السابق لدى فرنسا سيواجه المحاكمة بتهم التحرش الجنسي في نوفمبر المقبل.



وكان الفاتيكان رفع في العام الماضي الحصانة الدبلوماسية عن سفيره السابق لدى فرنسا، لويجي فينتورا، للسماح للسلطات الفرنسية بالتحقيق في الادعاءات ضده.



وكان قد تم اتهام المبعوث البابوي في يناير من العام الماضي، بقيامه بلمس مسؤول شاب في المدينة بشكل متكرر خلال إحدى المناسبات التي أقيمت في مجلس مدينة باريس. ثم تقدم المزيد من الرجال الاخرين بعد ذلك باتهامات مماثلة.



وكان البابا فرنسيس قبل استقالة فينتورا في ديسمبر الماضي.



وقال مكتب الادعاء العام إنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في العاشر من نوفمبر المقبل.