تقارير: الدنمارك قد لا تستضيف المراحل الأولى من تور دو فرانس 2021

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن الدنمارك تشهد حالة من القلق إزاء احتمالات عدم استضافة المراحل الأولى من نسخة عام 2021 من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وفي ظل الصعوبات المتعلقة بجدولة المنافسات، ظهر اسم منطقة بريتاني الفرنسية كموقع بديل مرشح لاستضافة المراحل الأولى من تور دو فرانس 2021 .

وذكرت صحيفة "لو تيليجرام" الفرنسية أن بريتاني، مسقط رأس برنارد هينولت المتوج خمس مرات بلقب تور دو فرانس، تعد مرشحة لدى شركة "إيه.إس.أو" المنظمة لتور دو فرانس، لاستضافة المراحل الأولى بدلا من الدنمارك.

وطبقا للجدول الأصلي لمنافسات تور تو فرانس، من المفترض أن تستضيف كوبنهاجن المرحلة التي تقام لمسافة 13 كيلومترا ضد عقارب الساعة في الثاني من يوليو 2021 .

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو) أن شركة "إيه.إس.أو" ترغب في انطلاق السباق، الذي يستمر 24 يوما، قبل الموعد المحدد مسبقا باسبوع، من أجل تفادي التداخل مع فعاليات دورة طوكيو الأولمبية، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستنطلق في 23 يوليو.

وقد يمثل هذا مشكلة في كوبنهاجن، حيث أن العاصمة الدنماركية من المفترض أن تستضيف أربع مباريات في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تأجلت أيضا إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، وستكون آخر المباريات الأربع في الدنمارك في 28 يونيو.

وقال أليكس بيدرسن المسؤول عن تنظيم افتتاح تور دو فرانس في الدنمارك، إنه يتوقع التوصل إلى حل خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا في تصريحات نشرته وكالة ريتساو :"لا يمكننا المشاركة في تكهنات".