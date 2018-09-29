أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، في تصريح اليوم، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضبط الأسعار والوقوف على السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين، كما شدد بعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون علي الجميع.

وقال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا قد شنت حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والقرى، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص من الجهات المختصة بعزبة منشأة عبدالمنعم رياض التابعة للوحدة المحلية بطه شبرا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون برئاسة سامي سرور من ضبط مصنع للكيماويات وإدارته بدون ترخيص بقرية طليا، حيث تبين أن مصنع الكيماويات مقام داخل مزرعة دواجن، وقد تم إلغاء الترخيص ومزاولة النشاط بها وأسفرت الحملة التحفظ على كميات كبيرة من التنر والمنظفات ومواد كيمائية أخرى مجهولة المصدر وكذا التحفظ على جميع المواد والخامات المستخدمة فى التعبئة بالمصنع وتم عمل محضر بهذه الواقعة.

كما تم ضبط 176 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تم ذبحها خارج المجزر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.