الرئيس العراقي: نعمل مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس العمل مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي.



وقال صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والوفد المرافق له إن "العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادته واستقراره".



وأكد "اهتمام العراق ورغبته الجادة في مواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله لتحقيق السلم والأمن الدوليين"، مشدداً على ضرورة تضافر مساعي المجتمع الدولي لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها لضمان سلامة الشعوب.



بدوره، أعرب الوزير الفنلندي عن" التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق في الميادين كافة"، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً.



كان الوزير الفنلندي قد وصل إلى بغداد أمس في زيارة سيتم خلالها إعادة افتتاح سفارة بلاده في العراق.