مستشار الأمن الوطني العراقي: الكاظمي أمر بالعمل لإطلاق سراح الألمانية المختطفة

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صرح مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الاعرجي اليوم الخميس أن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أعطى أوامر للقوات الأمنية العراقية بالعمل على إطلاق سراح الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس.

وقال الأعرجي لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا )، إن "اختطاف الناشطة الألمانية هيلا عمل مدان ويشكل إساءة لسمعة العراق وأن رئيس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية كافة العمل على إطلاق سراحها واعتقال الخاطفين وتقديمهم للعدالة".

وأضاف "ليطمئن الشعب الألماني الصديق بأن العلاقات الطيبة بين العراق وألمانيا لن يتمكن أعداء السلام النيل منها وسنعمل جادين أن تعود السيدة هيلا إلى وطنها بأقرب فرصة".

وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي النائب أرشد الصالحي أمس الأربعاء من مخاطر اتساع عمليات اختطاف الشخصيات الأجنبية في البلاد لما هو من انعكاس خطير على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اختطفوا المواطنة الألمانية في بغداد ليلة الاثنين الماضي.