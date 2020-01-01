الفخفاخ: حركة النهضة تحالفت مع شبكة فساد

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال فى تونس، إلياس الفخفاخ، اليوم، انتقادات واسعة ضد حركة النهضة الإسلامية، محملا إياها جزءا كبيرا من الأزمة التى تمر بها البلاد.

وقال الفخفاخ فى مقابلة مع إذاعة «إكسبرس إف أم» الخاصة: إن حركة النهضة تريد أن تجعل من الحكم غنيمة لها عبر تقديم ولاءات مقابل امتيازات، مضيفا: «رفضت هذه السياسة من البداية لذلك تعرضت للتعطيل من قبل الحركة وحلفائها».

وأضاف الفخفاخ أن النهضة تحالفت مع شبكة مصالح كبيرة ومع مجموعة من الفاسدين لا تهمها مصلحة البلاد ولا الوضع الاقتصادى والاجتماعى ولا الأوضاع الأمنية المقلقة، مؤكدا أن «همهم الوحيد مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية والجهوية الضيقة».

وقال الفخفاخ: إن «هذه الأطراف على رأسها حركة النهضة نجحت فى مخططاتها عبر تضخيم ملف تضارب المصالح».

وتابع: «النهضة لم تساندنى كرئيس حكومة منذ البداية، لكنها وافقت على ترشيحى خوفا من حل البرلمان لأن ذلك ليس فى مصلحتها».

وكشف الفخفاخ أنه تلقى عرضا لمواصلة الحكم لكنه رفض قائلا: «اسبوعين قبل سقوط الحكومة عرضت عليا حركة النهضة صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل مواصلة المشوار لكنى رفضت هذا الابتزاز ولم أرضخ».

وحذر الفخفاخ من إمكانية إفلاس تونس بسبب تلك السياسات المبنية على المصالح وشراء الولاءات، قائلا «البلاد على حافة الإفلاس» وانتقد الفخفاخ النخبة التونسية بأنها لم تدعمه فى مواجهة تجاوزات وابتزاز حركة النهضة ومحاولة هيمنتها على السلطة.