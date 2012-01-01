رؤساء خمس دول إفريقية يزورون مالي في محاولة لحل الأزمة السياسية

يزور رؤساء خمس دول إفريقية دولة مالي، اليوم الخميس، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد بعد أسابيع من التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، والتي كانت دامية في بعض الأحيان.

وفي زيارة مشتركة نادرة، سيلتقي رؤساء السنغال وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والنيجر الرئيس المالي وأعضاء من المعارضة من حركة 5 يونيو في العاصمة باماكو بحسب البرنامج الرسمي.

وتأتي الزيارة فيما تشهد مالي أزمة اجتماعية - سياسية منذ يونيو، وعشية وصول الرؤساء تواصلت المفاوضات في الكواليس لوضع حد لاكبر حركة احتجاج ضد السلطة في مالي منذ انقلاب عام 2012، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويزور رؤساء نيجيريا محمد بخاري، والنيجر محمد يوسوفو، وكوت ديفوار الحسن وتارا، وغانا نانا اكوفو آدو، والسنغال ماكي سال مالي، بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وسيجتمعون مع الرئيس المالي في فندق في العاصمة، ثم سيعقدون لقاء مشتركًا مع الإمام محمود ديكو الشخصية الأبرز في المعارضة، ومع قادة حركة 5 يونيو الائتلاف الذي يضم مجموعة من سياسيين ورجال دين وأعضاء من المجتمع المدني والذي يطالب برحيل رئيس الدولة.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد وضعت الاحد الماضى على الطاولة "توصياتها" للخروج من الأزمة عبر مفاوضها الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، وقد نالت دعم الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن إعادة العمل بجمعية وطنية شرعية وحكومة وحدة وطنية ستتيح لمالي تجاوز الأزمة الحالية.

وسيستخدم الرؤساء الخمسة نفوذهم "لتعزيز" الجهود الدبلوماسية التي تبذل والتوصل الى توقيع اتفاق بحسب مصدر مقرب من المفاوضات.

والرئيس كيتا، الذي يحكم مالي منذ 2013 يواجه حركة احتجاج في الشارع منذ يوني.

ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

وفي 10 يوليو تطورت ثالث تظاهرة كبرى في البلاد ضد السلطة بدعوة من حركة 5 يونيو الى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الأسوأ في العاصمة منذ 2012.

وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يخرج قسم كبير منها، يخضع لاعمال عنف إرهابية أو بين مجموعات أخرى شبه يومية، عن سيطرة الدولة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى أن تغرق البلاد في الفوضى.

وتنص خطة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا على تعيين سريع لمحكمة دستورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلق بالانتخابات التشريعية وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتلقى معسكر الرئيس خارطة الطريق بإيجابية لكن حركة 5 يونيو رفضتها حتى الآن.

وفي حال عدم قبول مطلبهم بإسقاط الرئيس، وهو «خط أحمر» بالنسبة للمجموعة الدولية، فإن المعارضين يمكن أن يقبلوا في نهاية المطاف بالانضمام إلى الحكومة، وفقًا لمصدر التقى مختلف الأطراف.