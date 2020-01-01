محكمة ألمانية تقضي بالسجن على 11 متهما في اغتصاب جماعي لفتاة

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قضت محكمة إقليمية في ألمانيا اليوم الخميس على أغلب المتهمين في قضية اغتصاب جماعي لفتاة ألمانية 18 عاما في مدينة فرايبورج الألمانية بأحكام سجن.

وفرضت المحكمة اليوم عقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام وستة أشهر في هذه القضية.

وبحسب بيانات سابقة من المحكمة، ينحدر ثمانية من المشتبه بهم من سوريا، كما ينحدر رجلان من الجزائر والعراق، بينما يوجد متهم ألماني واحد ليس له خلفية مهاجرة.

وكانت المحاكمة ضد 11 متهما بدأت في نهاية يونيو الماضي عقب جريمة اغتصاب جماعي بحق الفتاة 18عاما في مدينة فرايبورج.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم اليوم بين 18 و30 عاما، متهمون بالاغتصاب والتقاعس عن تقديم المساعدة.

ووفقا لبيانات تم نشرها سابقا، يشتبه في أن المتهمين اغتصبوا الفتاة في منتصف أكتوبر الماضي بالقرب من ملهى ليلي عقب خروجها منه.

وبحسب صحيفة الدعوى، عُرض على الشابة في الملهى الليلي أقراص "إكستازي" المخدرة، كما تم وضع مادة غير معروفة في مشروبها.