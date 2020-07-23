الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 70 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطن يبلغ من العمر 82 عاماً من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الوفيات ارتفعت في البلاد إلى 70 حالة.