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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ليتوانيا لـ 1960 حالة

الاصابة بالكورونا - ارشيفية
الاصابة بالكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 2:18 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 2:18 م
أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابعة لحكومة ليتوانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات الإجمالية بالبلاد إلى 1960 حالة.

وأشارت الغرفة، في بيان لها، إلى أنه جرى، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تأكيد 9 حالات إصابة جديدة بالمرض، ومنذ انتشار الوباء في البلاد، تماثل 1611 شخصا للشفاء التام، وتوفي 80 شخصا...وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أنه في خلال يوم أمس الأربعاء، تم إجراء 3996 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ومنذ انتشار الوباء أجري 493 ألفا و865 اختبارا.

هذا وجرى فرض نظام الحجر الصحي في ليتوانيا يوم الـ16 من مارس الماضي، وقررت الحكومة إلغاءه في 17 يونيو، مع الحفاظ على حالة الطوارئ المعلنة على مستوى الدولة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

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