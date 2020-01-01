سلطات أمستردام الهولندية تدعو الزائرين إلى تجنبها في عطلات نهاية الأسبوع

دعت مدينة أمستردام الهولندية السياح، إلى عدم زيارة المدينة في عطلات نهاية الأسبوع في البلاد، يوم الأحد من كل أسبوع، خوفاً من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت المدينة في بيان، اليوم الخميس، "يتم الآن تقديم مناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي لأي شخص يفكر في زيارة أمستردام بأن يتجنب ازدحام عطلات نهاية الأسبوع والتخطيط لرحلته خلال الأسبوع".

وأضاف البيان: "لا تزال معظم مناطق المدينة أقل ازدحاما خلال أيام الأسبوع مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع".

وتابع" "يُطلب من السياح الموجودين بالفعل في المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مراعاة القواعد المطبقة لمواجهة فيروس كورونا وتجنب الزحام في المدينة، ولا يُسمح ببيع الكحول طوال عطلة نهاية الأسبوع في المتاجر في منطقة الضوء الأحمر، بينما لا ينطبق الحظر على الحانات والمطاعم".

وذكر أن سبب الحظر هو أن الأشخاص الذين يشترون الكحول في المتاجر ويتناولونه في الشارع أقل احتمالا للامتثال لقاعدة التباعد لمسافة 1.5 متر ويمكن أن يشكلوا تهديدا لضباط انفاذ القانون عندما يتم التعامل معهم بسبب سلوكهم.

وازداد تدفق السياح، خاصة من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ولكن أيضا من مدن أخرى في هولندا إلى مدينة أمستردام، بحيث لا يمكن الحفاظ على المسافة الآمنة المقررة التي تبلغ 1.5 متر في وسط المدينة.