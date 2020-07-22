تريزيجيه يهنئ صلاح بعد تتويجه بكأس الدوري الإنجليزي

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وجه محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا، رسالة إلى زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بلقب كأس الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» رفقة الريدز.

ونشر تريزيجيه صورة له مع صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلق عليها: «تهانينا أخي».

وتسلم ليفربول رسميا كأس الدوري الإنجليزي عقب الفوز على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وكان ليفربول قد حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي قبل 8 جولات من النهاية، بفضل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.