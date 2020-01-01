يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن فريقه يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي عقب الفوز على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة نقلتهاهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «إنها لحظة رائعة، والأمر بأكمله يعود إلى تماسك الفريق، نحن نستحق الفوز بهذا اللقب، حيث كان علينا أن نظل جشعين أمام الإنجازات».

وأضاف المدرب الألماني: «يمكنني أن أقول ما أريده في اجتماع ما قبل المباراة، لكن إذا أردت أن تفوز عليك أن تعمل بجد، وتشيلسي كان جيد جدًا».

وتابع المدير الفني للريدز: «أنا متفاجئ من نفسي عندما أفكر كيف يمكن صنع مثل هذا التحول، ثم أريد أن أكون بخير بعد ذلك».

وأتم: «كنت غاضبًا خلال المباراة، رغم أنني كنت أخطط ألا أغضب، لقد كنت في قتال مع فرانك لامبارد وأشياء مثل هذه لم أخطط لها».