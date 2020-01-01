الإمارات تلزم المقيمين العائدين من الخارج بفحص كورونا في مراكز معتمدة

(د ب ا)

ألزمت الإمارات القادمين اليها بالتقيّد بإجراء الفحص المخبري (بي سي أر)لجميع المقيمين العائدين اليها في مختبرات معتمدة.

وقال مسؤولون في هيئة الأزمات والطوارىء للصحفيين مساء اليوم الأربعاء: يتم التقيّد بإجراء الفحص في المختبرات المعتمدة من قبل الإمارات في الخارج".

وأضافوا: تلتزم شركات الطيران بالتأكد من أن القادمين على متن رحلاتها يحملون نتيجة فحص سلبية وأن تكون شهادة اثبات الفحص قد صدرت من المراكز المعتمدة بمدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول إلى الدولة وسيتم البدء بتطبيق الاجراء بدءا من يوم الجمعة المقبل.