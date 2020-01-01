الزمالك يعلن تعافي طارق حامد من الإصابة

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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق.

وكان حامد قد تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التي جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، على تعافي طارق حامد من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية، وأنه شارك في التدريبات الجماعية الصباحية لفريقه اليوم بشكل طبيعي.

وأعلن الجهاز الطبي للزمالك جاهزية طارق حامد للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.