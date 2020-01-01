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نشرت الصفحة الرسمية لآخر ملوك مصر، اليوم الخميس، صورًا للملك أحمد فؤاد الثاني بصحبة عائلته، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وكتبت الصفحة على المنشور: "إجازة عيد الأضحى المبارك بدأت مبكراً في البيت العلوي.. كل عام وأبناء الوطن جميعاً بخير وصحة وسعادة وفرح".

وأظهرت الصور التي تم التقاطها لعائلة الملك فؤاد الثاني، وجود نجله محمد علي وزوجته نوال ظاهر، وحفيده فؤاد ظاهر وحفيدته فرح نور.

يذكر أن الملك فؤاد الثاني قد تولى عرش مصر، وهو طفل، بعد أن قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 ضد حكم والده الملك فاروق الأول، والذي تم عزله وأعلنت جمهورية مصر العربية فيما بعد.

ويتزامن احتفال أسرة الملك أحمد فؤاد اليوم بعيد الأضحى مع الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو.