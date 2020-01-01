المتاحف الهولندية تهدد باضطرارها إلى الإغلاق بسبب كورونا

قالت جمعية المتاحف الهولندية اليوم الخميس، إن هناك نحو 100 من المتاحف في هولندا، التي حذرت من أنها قد تضطر إلى الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك في حال لم تحصل على دعم مالي.



وأجرت الجمعية دراسة للمؤسسات الأعضاء فيها، والبالغ عددها 430 مؤسسة، مما أظهر أن المتاحف الصغيرة بشكل خاص، والتي يقل عدد زوارها عن 40 ألف زائر سنويا، مهددة بالإفلاس إذا لم تحصل على إعانات.



وقالت الجمعية إن الحكومة قدمت عند بداية تفشي الوباء، 300 مليون يورو (342 مليون دولار) لمساعدة المؤسسات الثقافية، وذلك على الرغم من أن المتاحف الكبيرة هي التي استفادت بشكل رئيسي من تلك الأموال، في حين مازالت المتاحف الصغيرة تعتمد على عائداتها.



وكانت المتاحف الهولندية أعادت فتح أبوابها في الأول من يونيو الماضي لعدد محدود من الزوار، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.