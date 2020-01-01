أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة في 16 أسبوعا، بعد أن تعرقلت بعض إجراءات إعادة تشغيل الاقتصاد مع زيادة حدة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



وحسب تقرير وزارة العمل الأمريكية، وللاسبوع الثامن عشر على التوالي لا تزال طلبات الإعانة ضد البطالة تتجاوز المليون طلبا، حسبما نشرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.



وزادت طلبات إعانة البطالة إلى 1.416 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يوليو، في حين كان من المتوقع أن تسجل 1.3 مليون طلب.



وفيما تراجع متوسط الأربعة الأسابيع - وهو المتوسط الأقل تذبذبًا عن العدد الأسبوعي - إلى 1.360 مليون طلب.



وأظهرت البيانات أيضا أن أعداد المطالبات المستمرة - التي تشير إلى أولئك الذين يتلقون مزايا لمدة أسبوعين متتاليين على الأقل - انخفضت بمقدار 1.107 مليون لتصل إلى 16.197 مليون للأسبوع المنتهي في 11 يوليو الجاري.