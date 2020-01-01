الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1131 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى تسجيل سبع حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى إجراء 8549 فحصًا مخبريًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 625 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.