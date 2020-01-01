الزمالك يعلن موعد وصول بن شرقي وأوناجم إلى مصر

أعلن نادي الزمالك، عن الموعد المحتمل فيه أن يعود من خلاله النجمان المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر، للانضمام إلى معسكر الفريق الأبيض في برج العرب بالإسكندرية.

وصرح أحمد زاهر، إداري فريق الزمالك، أن مجلس إدارة النادي تواصل مع السفارة المصرية في المغرب، للتأكد من وجود رحلة قادمة إلى مصر يوم 26 من شهر يوليو الحالي، من شأنها يعود اللاعبان للانضمام إلى معسكر الفريق.

وتأخر وصول النجمان المغربيان، بسبب استمرار إغلاق خطوط الطيران المباشر بين المغرب ومصر، نظرا لتفشي فيروس كورونا، في حين وصل النجم التونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو، والتحق الثنائي بمعسكر الفريق في برج العرب منذ بدايته.

وخسر الزمالك الخميس أمام فريق بيراميدز وديًا بنتيجة 1 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لخوض أول مباراة رسمية له بعد توقف كورونا، أمام فريق المصري البورسعيدي، والمقرر لها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.