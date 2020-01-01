ماكرون يطالب بتحرك أوروبي وعقوبات على الانتهاكات في شرق المتوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا لم يرد على الاستفزازات في شرق البحر المتوسط، مضيفا أنه يريد فرض المزيد من العقوبات على منتهكي المجال البحري اليوناني والقبرصي.

وصرح ماكرون للصحفيين وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية. الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع ماكرون: "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث".